Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 130 тис. військових РФ
За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 4 БПЛА, 3 танки й 3 засоби протиповітряної оборони
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 130590 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3218 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6394 (+6) од,
- артилерійських систем – 2220 (+5) од,
- РСЗВ – 460 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 225 (+3) од,
- літаків – 294 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 203 (+1).
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що РФ надалі веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнаючи великих втрат.
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