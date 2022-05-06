Від початку повномасштабної війни окупанти депортували на територію РФ більше 500 тис. українців, - Зеленський

Про це Президент України повідомив під час свого звернення до парламенту Ісландії.

Володимир Зеленський нагадав, що росіяни силоміць вивезли на свої території більш ніж 500 тисяч українців. Президент також наголосив, що у депортованих людей окупанти відбирають документи та засоби звʼязку. Крім того, військові РФ вивозять громадян України у найбільш віддалені регіони Росії, де намагаються силоміць провести їх асиміляцію.

"500 тисяч депортованих людей. Це велика кількість. І, ви знаєте, це більше, ніж загальна кількість населення вашої прекрасної країни. Надзвичайний масштаб жаху", - заявляє Зеленський.

Нагадаємо, що за даними російського міноборони, станом на 3 травня окупанти силоміць вивезли з України на територію Росії близько 200 тис. дітей

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