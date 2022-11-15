Від початку повномасштабної війни в Україні загинула 431 дитина

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 15 листопада 2022 року більше ніж 1265 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 431 дитина загинула та понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 422, Харківській - 264, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 64, Дніпропетровській - 31.

Зокрема, 14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик.

Цього ж дня біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

10 листопада у Мирівській громаді Дніпропетровщини осколкові поранення отримала 10-річна дитина.

В Україні розпочав роботу державний портал розшуку дітей "Діти війни", у якому подають зведену інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни.

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