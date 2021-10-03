Від початку року приватними переказами в Україну надійшло $9 млрд

Це на 20% більше, ніж за аналогічний період 2020 року, повідомляє Еспресо.TV.



Відповідні цифри наводить Національний банк України.



"Варто відзначити, що сума приватних переказів тільки за ці місяці майже у два рази перевищила суму кредитної програми Міжнародного валютного фонду для України ($5 млрд)", - пояснює Слово і діло.

Через неформальні канали в Україну надійшло 3,818 млрд доларів. Решта грошей потрапили в країну офіційними шляхами.



Тільки за серпень переказами в Україну прийшло $1,229 млрд доларів, з яких $833 млн склала чиста оплата праці від закордонних роботодавців, ще $396 млн доларів - приватні грошові перекази.





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