Від початку широкомасштабної війни в Києві загинули понад 150 мирних жителів, - Кличко
Від початку широкомасштабної війни в столиці України загинули понад 150 мирних киян
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі, передає його пресслужба.
"Україна вже понад 9 місяців не здається, бореться і перемагає. Незважаючи на чисельну та військову перевагу ворога. Незважаючи на тотальний терор, який він влаштував проти мирних мешканців України. Тільки в Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджені чи зруйновані 678 об’єктів. Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров’я", - повідомив він.
За його словами, від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей.
- 23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води було призупинене в усьому Києві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе