Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі, передає його пресслужба.

"Україна вже понад 9 місяців не здається, бореться і перемагає. Незважаючи на чисельну та військову перевагу ворога. Незважаючи на тотальний терор, який він влаштував проти мирних мешканців України. Тільки в Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджені чи зруйновані 678 об’єктів. Із них, зокрема, понад 350 житлових будинків, 77 закладів освіти, 80 об’єктів житлово-комунального господарства, 25 об’єктів транспортної інфраструктури, 26 – охорони здоров’я", - повідомив він.

За його словами, від початку широкомасштабної війни в столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей.

23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води було призупинене в усьому Києві.