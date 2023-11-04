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Війна з Росією: хроніка
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Від початку війни українські залізничники евакуювали 4 млн людей з районів бойових дій

4 листопада, 2023 субота
13:18
Суспільство На фото: Food Train

Українські залізничники допомогли евакуювати з районів бойових дій 4 мільйони людей, а за 2023 рік перевезли понад 120 млн тонн вантажів

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Залізничники допомогли евакуювати 4 млн людей із районів бойових дій та змогли перевезти лише від початку цього року понад 120 мільйонів тонн вантажів. Від початку повномасштабної війни наші залізничники змогли побудувати нові життєво важливі маршрути, яких Україна потребувала десятки років. Це маршрути з Польщею, Румунією та Молдовою", - сказав Зеленський.

Він подякував європейським партнерам, завдяки яким українська залізниця змогла прокласти шляхи, а за допомогою дипломатичних поїздів Україну відвідали понад 500 делегацій.

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Окремо президент відзначив медичні потяги України, які фактично є шпиталями, що рятують життя і перевозять поранених. А також спосіб підтримати райони з важкою ситуацію, наприклад, потяг-кухня, який може робити 10 тис. порції їжі для людей на територіях, які постраждали від бойових дій або від стихійного лиха. 

Зеленський зазначив, що за час війни загинули 530 працівників української залізниці. Президент нагородив працівників залізниці і подякував їм за роботу.

  • Укрпошта у середу, 1 листопада, випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди": вона присвячена працівникам Укрзалізниці.
  • З огляду на чисельні прохання пасажирів, Укрзалізниця подовжує маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців.
Україна
Укрзалізниця
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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