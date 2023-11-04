Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство 4 листопада - День залізничника: як виникло свято

4 листопада - День залізничника: як виникло свято

4 листопада, 2023 субота
10:00
Суспільство інклюзивний електропоїзд

День залізничника — це професійне свято працівників залізничного транспорту. В Україні це свято відзначається 4 листопада кожного року

Чому саме в цей день?

Свято українських залізничників своїми коренями сягає 19 ст., бо саме тоді відбувався найактивніший розвиток залізниці. На той час землі України були розділенні між Австрійською та Російською імперіями. Незважаючи на антиукраїнську політику тих часів, обидві імперії були зацікавлені в розбудові логістичної мережі.

Найпершими на території України були Велика Кримська та Балаклавська залізниці.  Французи та англійці збудували залізничне полотно довжиною у 23 км для військових цілей, адже ці дві країни разом з іншими союзниками протистояли в Кримській війні (1853-1856 рр.) Російській імперії.

У 1855 р. в блокаду союзники взяли Севастополь, отже, їм потрібно було дуже швидко доправляти боєприпаси. Відверто кажучи, це й був початок розбудови вантажного напрямку залізничних перевезень.  Тогочасна війна завершилася поразкою Росії.

Для пасажирських перевезень залізниця вперше з’явилася в західній частині нашої країни. У 1859-1861 роках збудували 97,6 км колії. Вона простяглась від Перемишля до Львова. Тоді ж збудували у Львові залізничний вокзал. 4 листопада 1861 р. о пів на третю за місцевим часом з Відня до Львова прибув через Перемишль перший пасажирський потяг. 

Отже, з 2002 року в України святкують День залізничника саме 4 листопада, адже в цей день відбулась на залізниці України перша історична подія.  За радянських часів першою залізницею України вважали шлях з Одеси до Балти (213 км). Це була хибна думка.

Новини
Україна
Укрзалізниця
Читайте також:
Андрій Юсов
3 листопада, 2023 п'ятниця
ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ
3 листопада, 2023 п'ятниця
У Росії "націоналізували" кондитерську фабрику "Конті-Рус" Бориса Колеснікова
Секретар РНБО України Олексій Данілов
2 листопада, 2023 четвер
Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
10:17
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
10:12
патріарх Кирил
СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ
10:06
OPINION
Василь Зима
Не варто ховати меч, поки ворог гострить свій
10:04
Вісім артилерійських установок Archer уже перебувають в Україні, - міноборони Швеції
09:45
ЗСУ дрон
Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ
09:30
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по селищу у Запорізькій області: поранено 9 людей
09:28
корабель рф
Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія
09:18
OPINION
Микола Княжицький
Кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна
09:05
Ексклюзив
Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку
08:50
Олексій Данілов
Окупанти в Криму зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачили, - Данілов
08:44
нафта
США ухвалили рішення про посилення санкцій проти іранської нафти
08:38
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу
08:22
окупанти
У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА
08:19
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"
08:11
Оновлено
землетрус
У Непалі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 128 людей
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найкритичніший момент російсько-української війни
07:55
Оновлено
Знищена техніка окупантів
Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових, - Генштаб ЗСУ
07:48
Ентоні Альбанезе
Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай
07:30
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття чотирьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
06:55
Китай та США
США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі
06:39
російська армія, мобілізація
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
06:18
Гроші
У жовтні на виплати держдопомоги сім’ям полонених перерахували 60 млн грн, - Мінреінтеграції
05:59
Ілон Маск
Маск повідомив, що проєкт Starlink вийшов на беззбитковість
05:36
Maersk
Надлишок потужностей: Компанія Maersk звільняє 10 тисяч працівників
05:08
Авдіївка
Росіяни готують новий штурм Авдіївки біля коксохімічного заводу, – ISW
04:40
Ядерна безпека
У ЄС 12  країн-членів просять дозволу на встановлення малих ядерних реакторів
04:12
Литва прапор
Литва планує витратити понад $3 млрд на військові закупівлі
03:16
Південна Корея
Південна Корея може надати Польщі кредит на $22,7 мільярда для придбання зброї, – ЗМІ
02:48
Apple Music
Продажі Apple падають: найгірше з iPad і Mac, але є ріст у iPhone та Apple Music
02:20
Газпром, пожежа, вертоліт
У Росії в повітрі загорівся вертоліт Мі-8, який належить Газпрому
01:52
шторм
У Європі потужний шторм забрав життя щонайменше 14 людей
01:24
Еммануель Макрон та Біньямін Нетаньяху
Франція проведе міжнародну гуманітарну конференцію щодо ситуації в Газі
00:56
ЗАЕС
МАГАТЕ провело чергову ротацію своєї місії на ЗАЕС
00:28
кордон Польща
З затримкою на добу: у Білорусі зафіксували порушення повітряного простору з боку Польщі
2023, п'ятниця
3 листопада
23:58
Білий дім
Білий дім попередив про необхідність зменшити пакети допомоги Україні
23:57
Оновлено
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату України з футболу
23:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Правильний і сміливий жест: дипломат Чалий про можливий візит Зеленського до Ізраїлю наступного тижня
23:20
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 листопада
23:01
На фото: актор Меттью Перрі
У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності
22:51
Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Суркіс відреагував на відставку Луческу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV