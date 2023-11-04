4 листопада - День залізничника: як виникло свято

Чому саме в цей день?

Свято українських залізничників своїми коренями сягає 19 ст., бо саме тоді відбувався найактивніший розвиток залізниці. На той час землі України були розділенні між Австрійською та Російською імперіями. Незважаючи на антиукраїнську політику тих часів, обидві імперії були зацікавлені в розбудові логістичної мережі.

Найпершими на території України були Велика Кримська та Балаклавська залізниці. Французи та англійці збудували залізничне полотно довжиною у 23 км для військових цілей, адже ці дві країни разом з іншими союзниками протистояли в Кримській війні (1853-1856 рр.) Російській імперії.

У 1855 р. в блокаду союзники взяли Севастополь, отже, їм потрібно було дуже швидко доправляти боєприпаси. Відверто кажучи, це й був початок розбудови вантажного напрямку залізничних перевезень. Тогочасна війна завершилася поразкою Росії.

Для пасажирських перевезень залізниця вперше з’явилася в західній частині нашої країни. У 1859-1861 роках збудували 97,6 км колії. Вона простяглась від Перемишля до Львова. Тоді ж збудували у Львові залізничний вокзал. 4 листопада 1861 р. о пів на третю за місцевим часом з Відня до Львова прибув через Перемишль перший пасажирський потяг.

Отже, з 2002 року в України святкують День залізничника саме 4 листопада, адже в цей день відбулась на залізниці України перша історична подія. За радянських часів першою залізницею України вважали шлях з Одеси до Балти (213 км). Це була хибна думка.