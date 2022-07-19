Видача російських паспортів на окупованих територіях є нікчемною, - нардепка Янченко
Україна має забирати з окупованих територій своїх громадян, а роздача там паспортів РФ є нікчемною
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Слуги Народу" Галина Янченко.
"Щонайменше, ми вважаємо видачу російських паспортів нікчемним. Власне, це і Росія розуміє, і тому з 2014 року вони не йшли таким шляхом, а видавали просто папірці, які нічого не коштують - паспорти "Л/ДНР", тому що не хотіли брати на себе відповідальність", - сказала вона.
Нардепка констатувала, що Росія підняла ставки та пішла на відкриту агресію.
"Вони бомблять українські міста, стріляють ракетами по цивільних об'єктах. Все це є очевидними військовими злочинами для всієї світової спільноти. Я думаю, що Україна має забезпечувати максимальну евакуацію тих людей, які хочуть і готові їхати з окупованої території, або де йдуть бойові дії. Ми маємо врятувати цих людей, щоб вони не стали заручниками терористів і військових злочинців, якими є рашисти", - підсумувала Янченко.
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