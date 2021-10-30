Видавав себе за ветерана-афганця. На Черкащині відомого музейника й волонтера звинувачують у шахрайстві

Слідчі відкрили кримінальне провадження, інформує Еспресо.TV.



"24 року тому чоловік вмовив двох знайомих воїнів підтвердити його участь у бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан і, навіть те, що він отримав множинне осколкове поранення. Відтак, домігся встановлення УБД та II групи інвалідності", - кажуть у Нацполіції.



Тож, починаючи з червня 1997 року, жителю Звенигородки призначили пенсію у зв’язку з інвалідністю, яку у 2004 році йому було постановлено - довічно та видано безтермінове посвідчення інваліда війни II групи, який має право на пільги встановлені законодавством України, для ветеранів війни - інвалідів війни.



"Надалі, з метою власного збагачення та фактичного грошового утримання, чоловік звернувся із заявою про порушення клопотання щодо встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною й подав на розгляд комісії недостовірні документи. Йому встановили пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців", та надбавку згідно із законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" в розмірі 23% від прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність. Відтак, у період з 1997 по 2021 рік, зловмисник шахрайським шляхом та шляхом обману службових осіб Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області (Звенигородський відділ обслуговування громадян), заволодів бюджетними коштами та спричинив матеріальних збитків державі у великих розмірах, на загальну суму понад 500 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні правоохоронців.



Детективи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.







Як стало відомо журналістам черкаського порталу Про все від власних джерел у правоохоронних органах, мова йде про власника військового музею "Бойкова Шампань" - Олега Бойка.



"Останні роки він відомий ще й публічними сварками зі своїм братом, з яким вони ділять майно попереднього музею", - зазначає видання.



Чоловік неодноразово скаржився на дії поліції по відношенню до нього. А одного разу, навіть, відкрив вогонь по поліціянтам з власної зброї. Тоді Бойка намагалися притягнути до відповідальності та навіть взяли під варту. Однак вже згодом під тиском громадськості його відпустили під домашній арешт.





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