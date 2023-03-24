Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 23 березня
У четвер, 23 березня, стартували відбіркові матчі Євро-2024 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
23 березня
Група С
Італія - Англія 1:2
Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)
Північна Македонія - Мальта 2:1
Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 - Яннік, 85
Група H
Казахстан - Словенія 1:2
Голи: Самородов, 24 - Брекало, 47, Віпотнік,78
Данія - Фінляндія 3:1
Голи: Гейлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 53
Сан-Марино - Північна Ірландія 0:2
Голи: Чарльз, 24, 55
Група J
Словаччина - Люксембург 0:0
Португалія - Ліхтенштейн 4:0
Голи: Канселу, 8, Сілва, 47, Роналду, 51 (пен.), 63
Боснія і Герцеговина - Ісландія 3:0
Голи: Круніч, 14, 40, Дедіч, 63
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