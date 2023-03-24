Відбір на Євро-2024: результати усіх матчів 23 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українська команда пропускає 1-й тур відбору. У 2-му турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє з Англією. Матч пройде 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Також у групі C змагаються Північна Македонія та Мальта - ці команди зіграли матч 1-го туру 2:1 на користь македонців. З ідентичним рахунком Англія перемогла Італію.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

23 березня

Група С

Італія - Англія 1:2

Голи: Ретегі, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)

Північна Македонія - Мальта 2:1

Голи: Ельмас, 66, Чурлінов, 72 - Яннік, 85

Група H

Казахстан - Словенія 1:2

Голи: Самородов, 24 - Брекало, 47, Віпотнік,78

Данія - Фінляндія 3:1

Голи: Гейлунд, 21, 82, 90+3 - Антман, 53

Сан-Марино - Північна Ірландія 0:2

Голи: Чарльз, 24, 55

Група J

Словаччина - Люксембург 0:0

Португалія - Ліхтенштейн 4:0

Голи: Канселу, 8, Сілва, 47, Роналду, 51 (пен.), 63

Боснія і Герцеговина - Ісландія 3:0

Голи: Круніч, 14, 40, Дедіч, 63