Відбір на Євро-2024: розклад усіх матчів 25 березня
У суботу, 25 березня, продовжаться матчі відбіркового раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Офіційним транслятором кваліфікації Євро-2024 є Megogo. Медіасервіс транслює усі матчі, окрім виступів збірної Білорусі.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
16:00 Шотландія - Кіпр (Група А)
19:00 Білорусь - Швейцарія (Група I)
19:00 Вірменія - Туреччина (Група D)
19:00 Ізраїль - Косово (Група I)
21:45 Андорра - Румунія (Група I)
21:45 Іспанія - Норвегія (Група А)
21:45 Хорватія - Уельс (Група D)
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