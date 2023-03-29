Відбір на Євро-2024: який вигляд мають турнірні таблиці усіх груп після 2-го туру
У вівторок, 28 березня, були зіграні завершальні матчі 2-го туру кваліфікаційного раунду Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Група A
Шотландія захопила лідерство з 6 балами. Іспанія займає другу позицію з 3 балами.
Норвегія - третя - 1 набраний пункт. Такий ж результат у Грузії.
Останню позицію займає Кіпр.
Група B
Франція з 6 очками випереджає Грецію та Нідерланди, які набрали по 3 балами.
Ірландія і Гібралтар поки йдуть без очок.
Група C
26 березня Англія перемогла вдома Україну 2:0, а Італія на виїзді здолала з аналогічним рахунком Мальту.
Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали.
Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Руслана Ротаня випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
Наступну гру українці зіграють в гостях 16 червня проти Північної Македонії.
Група D
Лідерами групи є Уельс та Хорватія, які мають у своєму активі по 4 очки. Туреччина - третя - три бали.
Вірменія, яку очолює Олександр Петраков, ділить останнє місце з Латвією.
Група E
Чехія завоювала у двох матчах 4 бали та лідирує у групі. Польща йде слідом, у них 3 очки.
Молдова - третя - 2 набраних бали. А Фарерські острови завоювали 1 бал.
Албанія - остання позиція.
Група F
Австрія впевнено завоювала лідерство, і з 6 очками випереджає Бельгію та Швецію, у яких по 3 бали.
Естонія і Азербайджан поки без очок.
Група G
Подібна ситуація і в цій групі, де лідером є Сербія (6 очок), а слідом йдуть Угорщина (3) та Чорногорія (3).
Литва і Болгарія без набраних балів.
Група H
Після 2-х турів саме у групі H найбільша інтрига. Словенія з 6 очками лідирує, але слідом йдуть одразу 4 команди, які набрали по 3 бали. Це Данія, Казахстан, Фінляндія і Північна Ірландія.
Явний аутсайдер Сан-Марино програло два матчі й займає останнє місце.
Група I
У турнірній таблиці групи I Швейцарія та Румунія захопили лідерство з 6 балами. Косово займає третю позицію з 2 очками.
Слідом йдуть Андорра та Ізраїль, у цих країн по 1 пункту.
Останню позицію займає Білорусь, яка програла двічі поспіль.
Група J
Португалія очікувано набрала 6 балів у двох матчах і лідирує у групі. Слідом йде Словаччина, яка завоювала 4 бали.
Боснія і Герцеговина та Ісландія ділять третє-четверте місце з 3 очками.
Люксембург - п'ятий - 1 бал.
Остання позиція у Ліхтенштейну.
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