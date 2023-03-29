Відбір на Євро-2024: який вигляд мають турнірні таблиці усіх груп після 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Група A

Шотландія захопила лідерство з 6 балами. Іспанія займає другу позицію з 3 балами.

Норвегія - третя - 1 набраний пункт. Такий ж результат у Грузії.

Останню позицію займає Кіпр.

Група B

Франція з 6 очками випереджає Грецію та Нідерланди, які набрали по 3 балами.

Ірландія і Гібралтар поки йдуть без очок.

Група C

26 березня Англія перемогла вдома Україну 2:0, а Італія на виїзді здолала з аналогічним рахунком Мальту.

Збірна Англії набрала 6 очок та стала одноосібним лідером групи C. Італія має 3 пункти та займає друге місце, третьою йде Північна Македонія, в якої також 3 бали.

Україна та Мальта не набрали жодного очка, команда Руслана Ротаня випереджає суперника завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

Наступну гру українці зіграють в гостях 16 червня проти Північної Македонії.

Група D

Лідерами групи є Уельс та Хорватія, які мають у своєму активі по 4 очки. Туреччина - третя - три бали.

Вірменія, яку очолює Олександр Петраков, ділить останнє місце з Латвією.

Група E

Чехія завоювала у двох матчах 4 бали та лідирує у групі. Польща йде слідом, у них 3 очки.

Молдова - третя - 2 набраних бали. А Фарерські острови завоювали 1 бал.

Албанія - остання позиція.

Група F

Австрія впевнено завоювала лідерство, і з 6 очками випереджає Бельгію та Швецію, у яких по 3 бали.

Естонія і Азербайджан поки без очок.

Група G

Подібна ситуація і в цій групі, де лідером є Сербія (6 очок), а слідом йдуть Угорщина (3) та Чорногорія (3).

Литва і Болгарія без набраних балів.

Група H

Після 2-х турів саме у групі H найбільша інтрига. Словенія з 6 очками лідирує, але слідом йдуть одразу 4 команди, які набрали по 3 бали. Це Данія, Казахстан, Фінляндія і Північна Ірландія.

Явний аутсайдер Сан-Марино програло два матчі й займає останнє місце.

Група I

У турнірній таблиці групи I Швейцарія та Румунія захопили лідерство з 6 балами. Косово займає третю позицію з 2 очками.

Слідом йдуть Андорра та Ізраїль, у цих країн по 1 пункту.

Останню позицію займає Білорусь, яка програла двічі поспіль.

Група J

Португалія очікувано набрала 6 балів у двох матчах і лідирує у групі. Слідом йде Словаччина, яка завоювала 4 бали.

Боснія і Герцеговина та Ісландія ділять третє-четверте місце з 3 очками.

Люксембург - п'ятий - 1 бал.

Остання позиція у Ліхтенштейну.