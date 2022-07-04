Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами Зеленського, відбудова України - це не локальний проєкт одного народу, а спільне завдання всього демократичного світу та всіх країн, які вважають себе цивілізованими.

"Відбудувати Україну - це відновити принципи життя, відновити простір життя, те, що робить людей - людьми. Звичайно це означає масштабне будівництво, велике фінансування і колосальні інвестиції. Абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, якій і надалі поруч жити з Росією.

Але це означає також і новий технологічний рівень, можливість наших спеціалістів показати, чому свобода могутніша, ніж тиранія", - сказав Зеленський.

Він назвав проєкт з відбудови України наймасштабнішим економічним, технологічним, соціальним та світоглядним проєктом сучасності.

"Ще навесні ми почали пропонувати нашим партнерам доєднатися до проєктів відбудови України. І вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне - світоглядний", - констатував Зеленський.

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