Відбудова України стане найбільшим проєктом сучасності, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано заявив, що відбудова нашої країни після війни з Росією стане найбільшим проєктом сучасності
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За словами Зеленського, відбудова України - це не локальний проєкт одного народу, а спільне завдання всього демократичного світу та всіх країн, які вважають себе цивілізованими.
"Відбудувати Україну - це відновити принципи життя, відновити простір життя, те, що робить людей - людьми. Звичайно це означає масштабне будівництво, велике фінансування і колосальні інвестиції. Абсолютно новий рівень безпеки по всій нашій країні, якій і надалі поруч жити з Росією.
Але це означає також і новий технологічний рівень, можливість наших спеціалістів показати, чому свобода могутніша, ніж тиранія", - сказав Зеленський.
Він назвав проєкт з відбудови України наймасштабнішим економічним, технологічним, соціальним та світоглядним проєктом сучасності.
"Ще навесні ми почали пропонувати нашим партнерам доєднатися до проєктів відбудови України. І вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне - світоглядний", - констатував Зеленський.
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