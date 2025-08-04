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В уряді розробили новий механізм для прискорення відновлення житла після обстрілів

Юлія Юліна
4 серпня, 2025 понедiлок
16:04
відбудова України обстріл Києва

Уряд запроваджує новий механізм, який дає можливість громадам швидше починати відновлення пошкодженого житла після російських атак

Зміст

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Ініціативу розробили після останнього обстрілу Києва, у відповідь на завдання президента зробити процес відновлення максимально оперативним і зрозумілим для людей. Новий підхід дозволяє виконувати етапи відновлення — від обстеження до початку будівельних робіт — паралельно, без зайвих затримок, але з обов’язковою фіксацією всіх дій в електронній системі.

"Маємо забезпечити, щоб кожна родина, чиє житло постраждало, могла розраховувати на реальну допомогу – не на папері, а в конкретних строках. Саме тому запускаємо механізм, який дозволяє громадам діяти швидше. Йдеться про можливість проходити всі етапи відновлення паралельно – від технічного обстеження до старту робіт. Без зайвих очікувань, але з повною фіксацією в електронній системі", - зазначив очільник відомства Олексій Кулеба.

Якщо раніше потрібно було проходити всі дозвільні процедури послідовно, що затягувало процес, тепер роботи можуть починатися ще до завершення експертизи, за наявності проєктних рішень.

Це також пришвидшить виплати компенсацій у межах програми єВідновлення — подати заявку, пройти перевірку й отримати гроші стане простіше.

Крім того, передбачені адресні виплати з місцевих бюджетів та компенсація витрат на тимчасове житло.

Участь у новій системі є добровільною — кожна громада вирішує самостійно, чи застосовувати її.

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Теги:
Новини
Економіка
Україна
Кабмін
Війна з Росією
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