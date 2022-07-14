Відбудовуючи Україну після війни, варто орієнтуватися й на Схід, а не лише на Захід, – аналітикиня Золкіна

Про це в коментарі Еспресо заявила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна, яка понад два місяці працювала експерткою в Катарі, на телеканалі "Аль Джазіра".

"Зараз так виглядає, що ми орієнтуємось або на експропріацію російських активів, або на вливання США, G7 і ЄС. Але є країни, які традиційно є економічними інвесторами. Катар – одна з таких країн.

Читайте також: Втративши нафтовий ринок у Європі, Росія його вже не поверне, – аналітикиня Золкіна

Росія до 24 лютого була одним із їхніх великих інвестиційних напрямків. Вони не накладали санкцій на Росію, але заморозили будь-які вливання в російську економіку. Катар – це дуже багата країна, зацікавлена в міжнародному бізнесі, тому я думаю, що після укладення остаточної угоди про поразку Російської Федерації, коли наша держава вже прийматиме міжнародні інвестиції, то інвестори прийдуть в Україну", – зазначила Золкіна.

Читайте також: Українська влада демонструє надмірне захоплення Ізраїлем, а це шкодить нашим позиціям на Близькому Сході, – аналітикиня Золкіна

Вона наголошує, що для того, аби залучити катарські інвестиції для відбудови України, потрібно працювати над цим уже зараз.

"Коли ми думаємо про якусь бізнес-активність чи ухвалення рішень у Західному світі, то нам здається, що Захід – дуже повільний, обережно ухвалює рішення. На Близькому Сході час плине ще повільніше. Тобто щоб отримати інвестиції через 7 років нам треба працювати вже вчора", – наголосила Марія Золкіна.

Повний текст інтерв'ю в Марією Золкіною читайте на Еспресо згодом.