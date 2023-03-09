Відбулася телепрем`єра першого фільму документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі" - "Авіапрорив на Азовсталь. Небо"

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв`ю для першого фільму "Авіапрорив на Азовсталь. Небо" документальної трилогії "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Премʼєра відбулася в ефірі Єдиного телемарафону.

"Той місяць, який виграли, дозволив вибудувати ту систему оборони, яка діє навіть зараз. Тобто цими діями ми скували противника і не дозволили його більш ніж 10 тисячному угрупованню рушити одразу на Запоріжжя. Цим ми виграли час і цим ми зруйнували їх задуми", - розповів Буданов.

У документальному фільмі, знятому журналістом, а нині військовослужбовцем Артемом Шевченком, йдеться про невідомі раніше деталі ризикованої та унікальної повітряної операції ГУР МО. Сім бойових вильотів вглиб ворожої території на понад 100 кілометрів зі щільною протиповітряною обороною противника, які було проведено 16-ма гелікоптерами армійської авіації. Вони доправили понад 30 тонн вантажу (зброя, боєприпаси, зв`язок), десантували понад 70 бійців підкріплення та евакуювали 64 поранених гарнізону захисників Маріуполя, які 86 днів тримали облогу Азовсталі в оточенні набагато більших сил ворога. Перший виліт було проведено 21 березня 2022 року. Деталями планування і підготовки операції поділилися пілоти армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, офіцери-спецпризначенці ГУР МО, азовці-оборонці Маріуполя.

"Це одна з найяскравіших операцій, у якій мені пощастило брати участь. Саме те, що противнику здається неможливим, у більшості випадків спрацьовує. Тому що противник був не готовий до такої нахабності, до такої зухвалості, до того, що ми можемо на таке піти", - про це розповів офіцер групи спеціального призначення ГУР МО з позивним "Флінт". Він брав участь в операції бортовим стрільцем, завданням яких, окрім вогневого прикриття, була евакуація пілотів і поранених у випадку збиття чи аварійної посадки вертольотів на ворожій території.

"Напевно мені пощастило, тому що ворожа ракета, яка влучила у мій вертоліт, вона просто не вибухнула. Вона пробила двигун, зробила велику дірку, один двигун вимкнувся, але не було детонації ракети. Я зрозумів, що ніякої пожежі немає, ми тільки втратили один двигун і перші секунди намагався просто не впасти, тому що було падіння обертів несучого гвинта, що є дуже критичним на вертольоті й намагався продовжувати летіти ", - розповів Герой України, пілот Євген Соловйов, якому вдалося долетіти на базу на пошкодженому гелікоптері Мі-8 і врятувати двадцятьох поранених.

"Коли ми почули їхній звук, коли ми очікували, ми думали, що це гелікоптери противника. Тому що з початку операції жодної авіації української над Маріуполем не працювало. І відповідно ми до останнього не вірили, що гелікоптери долетять до нас, не те що нам щось доставлять і когось заберуть", - поділився своїми спогадами позивний "Мольфар", начальник зв`язку штабу оборони Маріуполя, офіцер ОЗСП "Азов", який тяжко пораненим був евакуйований з Азовсталі першим рейсом.