Відбувся черговий обмін полоненими з РФ – додому їдуть 10 військових та 9 цивільних українців

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



"Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних", – йдеться в повідомленні.



Верещук зауважила, що цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Відтак з початку повномасштабного вторгнення окупанта, Росія та Україна здійснили вже шість обмінів полоненими.

16 квітня Ірина Верещук повідомляла, що у російському полоні більше тисячі українців, однак їх не обмінюватимуть на військових, бо це заборонено Женевською конвенцією.

Також писали, що росіянам наказали вбити всіх полонених українських воїнів у Попасній. Про це стало відомо з перехопленої розвідниками ЗСУ розмови окупантів.

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