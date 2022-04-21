Відбувся черговий обмін полоненими з РФ – додому їдуть 10 військових та 9 цивільних українців
У четвер, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Додому повертаються 19 українців
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних", – йдеться в повідомленні.
Верещук зауважила, що цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації. Відтак з початку повномасштабного вторгнення окупанта, Росія та Україна здійснили вже шість обмінів полоненими.
- 16 квітня Ірина Верещук повідомляла, що у російському полоні більше тисячі українців, однак їх не обмінюватимуть на військових, бо це заборонено Женевською конвенцією.
- Також писали, що росіянам наказали вбити всіх полонених українських воїнів у Попасній. Про це стало відомо з перехопленої розвідниками ЗСУ розмови окупантів.
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