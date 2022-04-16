Більше тисячі цивільних зараз в полоні в окупантів, - Верещук
У російському полоні нині більше тисячі українців, однак їх не обмінюватимуть на військових, бо це заборонено Женевською конвенцією
Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірину Верещук в ефірі телемарафону.
"Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, більше п'ятсот - це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей", - розповіла Верещук.
При цьому вона наголосила, що Росія повністю не дотримується Женевської конвенції про поводження з полоненими. Їх обмінюють вибірково і не звертають увагу на подані українською стороною списки
Стосовно кількості полонених військових, за словами Верещук, в України й Росії приблизний паритет: і з української, і з російської сторони близько 700 військовополонених.
- Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський запропонував Росії обмін полонених українців на Віктора Медведчука.
- 13 квітня у МВС України виступили з пропозицією спочатку засудити Медведчука, а лише потім обмінювати на полонених.
- Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти Віктора Медведчука на українських полонених.
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