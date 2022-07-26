Відбувся черговий обмін тілами загиблих військових між Україною та РФ: додому повернули 25 полеглих захисників

Про це сьогодні, 26 липня, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що операція "проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України".

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, тиждень тому відбувся черговий обмін тілами загиблих військових: Україна повернула останки ще 45 захисників

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