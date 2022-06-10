Лейтенант Національної гвардії України поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог зазнає великих втрат. Відчувається дефіцит піхоти ворога. Відчувається дефіцит живої сили в Росії. Складається враження, що у них вже немає такого великого набору. Нам необхідний паритет в артилерії. Як тільки ми зможемо ефективно знищувати, як живу силу, так і артилерію росіян, це будуть лічені тижні, коли ми вийдемо на державний кордон", - зауважив Назаренко.

Військовий додав, що буряти надзвичайно погано оснащені та масово гинуть у війні Росії проти України.

"Росіяни мруть як мухи. Буряти - це не фахові військові. Враження, що їх набрали за оголошенням, дали автомати, фуфайки та без бронежилетів відправили на смерть. Вони не забирають навіть своїх вбитих бійців. Враження, наче ротація бурятів була не до них додому, а в пекло. Вони просто закінчилися", - зауважив Володимир Назаренко.

Жінки в Росії агітують військових писати рапорти і повертатись додому. В ГУР перехопили розмову окупанта з рідними, де мати переймається, що через кількість загиблих їм скасують пенсії.

3 червня видання "Тайга.інфо" написало, що витрати бюджетів Сибіру на похорон з 24 лютого зросли у 17 разів, це одна з небагатьох галузей в країні-агресорці, яка продовжує активно розвиватись в умовах санкцій.

9 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що всередині Сєверодонецька тривають бої, але буряти відступили, оскільки значно слабші за українських військових.

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