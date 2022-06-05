У лідерах - Бурятія: витрати бюджетів Сибіру на похорон з 24 лютого зросли у 17 разів
Витрати бюджетів Сибіру на похорон з 24 лютого зросли у 17 разів, це одна з небагатьох галузей в країні-агресорці, яка продовжує активно розвиватись в умовах санкцій
Про це пише видання "Тайга.інфо".
Видання проаналізувало стан справ у 12 сибірських регіонах з 24 лютого. Повідомляється, що закупівлі жалобного приладдя з бюджетів сибірських органів влади з початку повномасштабного вторгнення зросли у 17 разів.
Були проаналізовані показники Омської, Новосибірської, Томської, Кемеровської, Іркутської областей, Алтайського, Красноярського та Забайкальського країв, республік Алтай, Тива, Хакасія та Бурятія.
Зазначається, що найбільше на ритуальне приладдя в 2022 році витратило влада Бурятії - майже 3,9 млн рублів.
Значними були бюджетні витрати в Алтайському краї (1,5 млн. рублів) та Іркутської області (775 тис. рублів). У Кузбасі - близько 600 тис. У Новосибірській області, за підрахунками редакції, витратили 250 тис. рублів.
Загалом у 12 регіонах з 24 лютого по 1 червня 2022 року з регіональних та муніципальних бюджетів у Сибіру витратили на жалобне приладдя майже 8 млн рублів.
Для порівняння, за аналогічний період минулого року ритуальні предмети закупили лише на 455 тис. рублів.
При цьому, у 2021 році в період з 24 лютого до 1 червня, наприклад, у Бурятії взагалі не закуповували ритуальне приладдя.
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