У лідерах - Бурятія: витрати бюджетів Сибіру на похорон з 24 лютого зросли у 17 разів

Про це пише видання "Тайга.інфо".

Видання проаналізувало стан справ у 12 сибірських регіонах з 24 лютого. Повідомляється, що закупівлі жалобного приладдя з бюджетів сибірських органів влади з початку повномасштабного вторгнення зросли у 17 разів.

Були проаналізовані показники Омської, Новосибірської, Томської, Кемеровської, Іркутської областей, Алтайського, Красноярського та Забайкальського країв, республік Алтай, Тива, Хакасія та Бурятія.

Зазначається, що найбільше на ритуальне приладдя в 2022 році витратило влада Бурятії - майже 3,9 млн рублів.

Значними були бюджетні витрати в Алтайському краї (1,5 млн. рублів) та Іркутської області (775 тис. рублів). У Кузбасі - близько 600 тис. У Новосибірській області, за підрахунками редакції, витратили 250 тис. рублів.

Загалом у 12 регіонах з 24 лютого по 1 червня 2022 року з регіональних та муніципальних бюджетів у Сибіру витратили на жалобне приладдя майже 8 млн рублів.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року ритуальні предмети закупили лише на 455 тис. рублів.

При цьому, у 2021 році в період з 24 лютого до 1 червня, наприклад, у Бурятії взагалі не закуповували ритуальне приладдя.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила розмову російського окупанта, який розповів матері про те, що з армії РФ неможливо звільнитися, а тих, хто написав заяву - відправляють у так звану в'язницю, де тримають як заручників, не випускають і принижують. Ротації теж не передбачені, причому штурмують села буквально 8 солдатів. Рашист просить матір повернути його додому.

Матері й дружини окупантів шукають адвокатів, аби ті допомагали тікати додому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb