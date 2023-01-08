Про це сьогодні, 8 січня 2023 року, повідомила його колега, адвокатеса із Запорізької області, народна депутатка від "Слуги Народу" Юлія Яцик, а також однопартіїєць загиблого з партії "Сила людей", мер міста Тростянця Сумської області Юрій Бова.

"Не можу в це повірити… Чому йдуть найкращі? Чому саме ти, Денис Тарасов? Ти, який щиро, не на словах, був відданий Батьківщині, відчайдушний борець за справедливість, вихований, порядний, чесний, прямий, висококваліфікований адвокат, фахівець своєї справи, той, з ким ми планували будувати нову Україну після перемоги! Тобі б ще жити і жити, дітей виховувати, досвід передавати, дружину любити, власним прикладом показувати, як це - бути українцем.. Але ти віддав своє життя, захищаючи нашу країну…А як же наші законопроекти, а наші амбітні плани.. Тепер довести їх - це справа честі!", - написала у себе на сторінці Яцик.

"Денисе, друже, спочивай з миром. В моїй пам’яті ти назавжди залишишся Героєм!", - додала вона.

Бова відгукується про Дениса Тарасова як про "неймовірну людину".

"Денис Тарасов - саме той, кому не байдуже було, якою буде наша країна, яким буде його рідне Запоріжжя, які назви будуть наших вулиць. Чесний і самовідданий, принциповий і порядний", - зазначив мер Тростянця.

"Ми пам'ятаємо твої численні добрі справи, твою боротьбу за парк Яланського в Запоріжжі проти свавілля місцевої влади, що намагалася відібрати у громади її "легені". І коли інші опускали руки, ти йшов до кінця і перемагав. Заради майбутнього свого міста, в яке ти вірив і за яке ти до кінця боровся", - додав Юрій Бова.

"Ти з перших днів війни пішов захищати Запоріжжя і Україну на фронт. І навіть там, попри всі труднощі, ти надихав Вірою і позитивом всіх навколо себе і нас всіх також. Як же тебе нам буде не вистачати, друже! Твоєї посмішки і твого позитиву, твого спокою і натхнення", - підсумував Бова.

Останній допис на фейсбуці Тарасова датується суботою, 7 січня. У ньому він розповідає про нові речі, отримані його підрозділом від волонтерів.

"В окопах мінус 13 градусів", - сповіщав Денис та дякував волонтерам за подарунки на Різдво.

Довідка

За даними руху "Чесно", 2019 року Денис Тарасов балотувався до Верховної Ради п’ятим номером у партії “Сила людей”, але не був обраний.

Й дотепер входив до складу політради партії.

У вересні 2020 року був зареєстрованим кандидатом на посаду міського голови Запоріжжя.

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