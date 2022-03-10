Відкинули ворога подалі від Миколаєва, готуємо йому сюрпризи на 11 березня, - Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформує Еспресо.TV

"Дали ми ворогу і в ночі, і вдень. У нашій області і навіть трохи в Херсонській. Відпрацювали, відтіснили ворога від міста. Сподіваюсь, ще далі відсунемо настільки, щоб "Гради" і "Смерчі" не доставали до міста. Все горить у них там. Росіяни втікають, командири залишають своїх підлеглих, важливі документи. Нагадуємо їм, що досі діє пропозиція здаватися у полон", - розповів очільник Миколаївщини.

Віталій Кім також додав, що місцеві оборонці отримали підкріплення, а також допомогу від Одеси та Кіровограда:

"У нас є підкріплення. Також хочу подякувати за допомогу від Одеси та Кіровограда. Одеса зараз може спати спокійно, якщо не буде спроб у ворога "хамити" з моря. А Кіровоград нас потішив тим, що там зібралось 500 добровольців, які йдуть до нас в підкріплення".

Також голова ОВА повідомив, що окрім оборони, займаємось налагодженням життя в місті та переведення його на військові рейки.

Нагадаємо, на Чернігівщині українські військові відбили в окупантів 10 танків, ЗРК та евакуаційну машину.

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