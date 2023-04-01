Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Генерація із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України", - зазначив міністр.

За словами посадовця, відключення можливі лише в одному регіоні - для деяких категорій споживачів у Житомирській області. Причиною є ремонти мережевої інфраструктури.

Галущенко також зазначив, що тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів.