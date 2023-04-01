Відключення електрики можливі лише в одному регіоні, - Міненерго
Станом на ранок суботи, 1 квітня 2023 року, генерація електроенергії в Україні повністю забезпечує потреби споживачів
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Генерація із резервом має необхідні обсяги потужності, аби забезпечити потреби споживачів електроенергії в усіх областях України", - зазначив міністр.
За словами посадовця, відключення можливі лише в одному регіоні - для деяких категорій споживачів у Житомирській області. Причиною є ремонти мережевої інфраструктури.
Галущенко також зазначив, що тривають ремонти мереж, пошкоджених через бойові дії. Зокрема, у Донецькій області відновлено електропостачання для 21 тисячі споживачів.
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