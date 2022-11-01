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Відключення електрики: у YASNO оприлюднили графік для Києва

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Бренд YASNO групи ДТЕК оприлюднив інтерактивний графік можливих відключень електрики в Києві, пов'язаних із обстрілами Росією критичної інфраструктури України

Графік опубліковано на сайті YASNO.

Щоб подивитися графік можливих відключень для певної адреси, потрібно вказати назву вулиці та номер будинку.

"Якщо ваша адреса відсутня у списку, з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися. Наявність вашої адреси в графіку не гарантує 100% відключення", - зазначили в YASNO.

У пресслужбі бренду пояснили, що відключення може не відбутися, якщо в цьому не буде потреби. Проте за потреби та відповідної команди від НЕК "Укренерго" відключення обіцяють проводити саме у вказані інтервали часу.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Враховуючи велику кількість факторів, вказані інтервали графіку в окремих випадках можуть бути незначно зсунуті (+/- 40 хвилин)", - додали в YASNO.

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