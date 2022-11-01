Графік опубліковано на сайті YASNO.

Щоб подивитися графік можливих відключень для певної адреси, потрібно вказати назву вулиці та номер будинку.

"Якщо ваша адреса відсутня у списку, з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися. Наявність вашої адреси в графіку не гарантує 100% відключення", - зазначили в YASNO.

У пресслужбі бренду пояснили, що відключення може не відбутися, якщо в цьому не буде потреби. Проте за потреби та відповідної команди від НЕК "Укренерго" відключення обіцяють проводити саме у вказані інтервали часу.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин, але в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми енергопостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Враховуючи велику кількість факторів, вказані інтервали графіку в окремих випадках можуть бути незначно зсунуті (+/- 40 хвилин)", - додали в YASNO.

У понеділок, 31 жовтня, російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстрені відключення електроенергії. У Києві відключення електрики подекуди тривали понад 14 годин.

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