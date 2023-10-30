Відключення електроенергії в Україні можуть бути навіть без ворожих обстрілів: нардеп назвав причину
Навіть без ворожих обстрілів в Україні можливі планові відключення світла через дефіцит потужності в енергосистемі. Не допоможе навіть імпорт електроенергії
Про це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
"Навіть якщо не буде жодного обстрілу ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть уже в листопаді", - сказав він.
За його словами, причина – у дефіциті генерації.
"Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі. Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає можливість не тільки забезпечувати себе, а навіть у денні години експортувати електроенергію в Європу", - зазначив нардеп.
Він спрогнозував, що Україна не зможе перекрити дефіцит електроенергії імпортом.
"З великою ймовірністю з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть бажаним імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за умови відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, то тим паче", - сказав Нагорняк.
Водночас політик зазначив, що блекаут по всій Україні навряд чи можливий.
"Уже є розуміння, як намагатися вберегти всю загальну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути, і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватися", - резюмував нардеп.
- У вересні стало відомо, що в Україні склали графіки погодинних відключень, але не застосовуватимуть їх. Відключення можливі лише в разі серйозних пошкоджень енергооб'єктів унаслідок нових обстрілів.
- 12 жовтня очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що Україна підготувалася до можливих блекаутів узимку, тривалих відключень електрики не передбачається.
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