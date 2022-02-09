Відключення імпорту електроенергії з Білорусі є не критичним для України – експерт
Сценарій відключення України від імпорту електроенергії з Білорусі є не критичним для нашої держави, оскільки Україна має профіцит електроенергії на внутрішньому ринку
Про це у програмі “Energo Live” в ефірі Еспресо.TV розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
"Для нас це некритичний сценарій, нам абсолютно не потрібен імпорт білоруської електроенергії, оскільки маємо профіцит електроенергії. Щоденно поставки електроенергії з Білорусі забирають в України десятки мільйонів гривень, які могли би піти нашим енергетикам, бюджету, Збройним силам”, – сказав він.
Він підкреслив, що ні технологічних, ні ресурсних складнощів відмовитися від білоруського імпорту електроенергії Україна не має.
“Поставки імпорту з Білорусі створюють додаткові проблеми для України, а не вирішують їх”, – додав Омельченко.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.
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