Відключення імпорту електроенергії з Білорусі є не критичним для України – експерт

Про це у програмі “Energo Live” в ефірі Еспресо.TV розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Для нас це некритичний сценарій, нам абсолютно не потрібен імпорт білоруської електроенергії, оскільки маємо профіцит електроенергії. Щоденно поставки електроенергії з Білорусі забирають в України десятки мільйонів гривень, які могли би піти нашим енергетикам, бюджету, Збройним силам”, – сказав він.

Він підкреслив, що ні технологічних, ні ресурсних складнощів відмовитися від білоруського імпорту електроенергії Україна не має.

“Поставки імпорту з Білорусі створюють додаткові проблеми для України, а не вирішують їх”, – додав Омельченко.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.