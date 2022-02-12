Відключення від SWIFT прибрали з пакету санкцій проти Росії на вимогу країн ЄС, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агенції, США та ЄС завершують підготовку пакету санкцій проти РФ на випадок вторгнення в Україну, але відключення від SWIFT у їхній перелік не входить.

Вашингтон та Брюссель припинили розглядати відключення від SWIFT через заперечення європейських країн, стверджують джерела. Європейські кредитори раніше висловили побоювання, що через цей захід їм не погасять борги на мільярди доларів.

Крім цього, зазначається, що санкції проти "Сбербанку" та ВТБ, можуть містити деякі винятками.

"Мета — розробити санкції, які справді вдарили б по Росії, але слідкувати за супутнім збитком для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції можуть сильніше вдарити по Європі",— сказав співрозмовник агенції.

Також розглядаються санкції проти деяких російських олігархів. Може бути запроваджено обмеження на експорт у сфері оборони та технологій.