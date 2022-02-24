Відключіть Росію від SWIFT, інакше кров українців буде на ваших руках, - Кулеба звернувся до світу

Про це очільник МЗС написав у Twitter.



"Я не буду дипломатичним у цій темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!" - заявив Кулеба.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що разом із союзниками країна готує на погодження масштабні санкції проти Російської Федерації за її вторгнення в Україну.





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