Про це повідомляє Укрзалізниця.

Укрзалізниця відкриває продаж квитків на рейс Київ — Ізюм.

Поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

Вранці 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст – уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Усього за кілька годин українці купили тисячу благодійних символічних залізничних квитків на перші рейси до звільнених від росіян міст. Усі кошти, отримані в рамках проєкту, підуть на шатли для сполучення деокупованих територій з найближчими залізничними вузлами.

14 листопада Укрзалізниця відновила залізничне пасажирське сполучення з Миколаєвом, яке було відсутнє від 24 лютого.

16 листопада потяги по Україні їдуть з певними затримками внаслідок обстрілів населених пунктів напередодні.

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