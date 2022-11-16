Відкрито продаж квитків на потяг Київ – Ізюм
Поїзд №112/111 Київ – Ізюм через Харків та Балаклію курсуватиме з 17 листопада, але квитки уже можна придбати у застосунку Укрзалізниці
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Укрзалізниця відкриває продаж квитків на рейс Київ — Ізюм.
Поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.
Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.
Квитки на цей рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.
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