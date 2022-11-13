Українці вже купили тисячу благодійних квитків до міст, які наступними звільнятиме армія України

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у telegram.

"Всього за кілька годин 1000 залізничних квитків продано до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона", - заявив Федоров.

Окрім цього, він також зазначив, що в неділю, 13 листопада, UNITED24 разом із Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до українських міст.

"Квиток можна зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена. А скористатися - одразу після деокупації", - заявив Федоров.

За його словами, за декілька годин від старту продали 1000 квитків, а лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом, а Сімферополь.

"Ось така міцна віра в український Крим", - зазначив Федоров.

За кошти від продажів квитків закуплять автівки, що допоможуть сполучити міста та селища на звільнених територіях із найближчими залізничними вузлами.

Нагадаємо, 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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