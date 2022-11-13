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Українці вже купили тисячу благодійних квитків до міст, які наступними звільнятиме армія України

13 листопада, 2022 неділя
18:46
Суспільство

Українці вже купили тисячу благодійних символічних залізничних квитків на перші рейси до звільнених від росіян міст

Про це віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у telegram.

"Всього за кілька годин 1000 залізничних квитків продано до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона", - заявив Федоров.

Окрім цього, він також зазначив, що в неділю, 13 листопада, UNITED24 разом із Укрзалізницею запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до українських міст.

"Квиток можна зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена. А скористатися - одразу після деокупації", - заявив Федоров.

За його словами, за декілька годин від старту продали 1000 квитків, а лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом, а Сімферополь.

"Ось така міцна віра в український Крим", - зазначив Федоров.

За кошти від продажів квитків закуплять автівки, що допоможуть сполучити міста та селища на звільнених територіях із найближчими залізничними вузлами.

  • Нагадаємо, 13 листопада, Укрзалізниця запустила благодійний проєкт "Квиток до перемоги": продаж квитків на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст - уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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Укрзалізниця
війна з Росією
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