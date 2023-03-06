Відкрито збір на коптери для аеророзвідки 46-ї Десантно-штурмової бригади
Українським захисникам потрібні DJI Mavic 3 Enterprise і батареї до них, щоб палала ворожа техніка, а в окупантів "підгорало"
Не проходьте повз. Долучайтеся до боротьби із російською нечистю! Дякуємо усім, хто наближає перемогу України!
Ціль: 300 000 грн.
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БФ "КОММОН ГУД"
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