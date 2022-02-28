"Відкриваємо кіберфронт": СБУ закликала українців повідомляти у чат-бот про вразливості кіберзахисту російських об’єктів

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.



"За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено. А від сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція - для боротьби на кіберфронті. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) - обов’язково повідомляйте про них чат-боту", - йдеться в дописі.



Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.



"Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом - на нашій землі і в нашому кіберпросторі", - зазначили у службі.

Нагадаємо, 26 лютого в Україні створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога.