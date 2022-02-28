"Відкриваємо кіберфронт": СБУ закликала українців повідомляти у чат-бот про вразливості кіберзахисту російських об’єктів
СБУ закликала громадян допомагати українським кіберфахівцям зламувати ресурси загарбника - повідомити про вразливості кіберзахисту російських об'єктів можна у розділі "Кіберзахист" чат-боту служби
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
"За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено. А від сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція - для боротьби на кіберфронті. Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) - обов’язково повідомляйте про них чат-боту", - йдеться в дописі.
Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.
"Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом - на нашій землі і в нашому кіберпросторі", - зазначили у службі.
- Нагадаємо, 26 лютого в Україні створили спеціальний чат-бот для повідомлень про пересування ворога.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе