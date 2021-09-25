Відкрився Odessa JazzFest. Хто виступатиме сьогодні і завтра

Сьогодні, 25 вересня 2021 року, глядачів чекають на концерт увечері, а завтра, 26 вересня, - і вдень, і ввечері, передає Еспресо.TV.



Як розповідає місцева Українська Служба Інформації, в програмі:



25 вересня, 18:00:



Lahza Project (Туреччина)

Chico Freeman's Exotica Trio (США)

Heidi Rae (США) feat. Роксана Смирнова, Міша Калінін та Ігор Семенов (Україна)



26 вересня, 12.00:



Концерт "Діти грають джаз"



Літній театр, Міський сад



18:00



Dagadana (Польща - Україна)

Christian Bokanic Trio (Австрія)

Група "Зіра" і Олексій Пєтухов (Україна)





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