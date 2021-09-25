Відкрився Odessa JazzFest. Хто виступатиме сьогодні і завтра
Попри холодну погоду в літньому театрі одеського Міського саду відкрився Odessa JazzFest 2021
Сьогодні, 25 вересня 2021 року, глядачів чекають на концерт увечері, а завтра, 26 вересня, - і вдень, і ввечері, передає Еспресо.TV.
Як розповідає місцева Українська Служба Інформації, в програмі:
25 вересня, 18:00:
Lahza Project (Туреччина)
Chico Freeman's Exotica Trio (США)
Heidi Rae (США) feat. Роксана Смирнова, Міша Калінін та Ігор Семенов (Україна)
26 вересня, 12.00:
Концерт "Діти грають джаз"
Літній театр, Міський сад
18:00
Dagadana (Польща - Україна)
Christian Bokanic Trio (Австрія)
Група "Зіра" і Олексій Пєтухов (Україна)
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