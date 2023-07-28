"Відьмак" каже "па-па": що подивитися на вихідних

Насправді ні до чого не закликаю і нічого не нав'язую. Але раптом не знаєте, чим себе зайняти годину-другу на вихідних. І раптом наша пропозиція вам сподобається. Отож традиційна підбірка кіно вихідного дня від "Еспресо".

"Батько"

У кінотеатрах з 27 липня

Хтось може подумати, що вже бачив "Батька" три роки тому. Бо й справді стрічка під ідентичною назвою на великих екранах не так давно була. Але йшлося про франко-британський драматичний фільм з Ентоні Гопкінсом в головній ролі, який із нинішнім - українським "Батьком" об'єднує хіба те, що для обох режисерів - француза Флоріана Зеллера та українця Олександра Кобзара - це режисерські дебюти. Ну і те, що режисерством участь обох творців у їхніх фільмів не обмежилася: француз створив фільм на основі власної п'єси, а українець зіграв у своїй стрічці головну роль та став її продюсером.

Заслужений артист України Олександр Кобзар, що понад 12 років був актором одного з київських театрів, зіграв також щонайменше у 45 фільмах та серіалах (зокрема у стрічках "Пульс" та "Поводир" і серіалі "Скажене весілля"). Над власним фільмом працював починаючи з 2019 року, знімаючи в основному в Запоріжжі та нині окупованому Бердянську. Стрічка про взаємини з батьком, важливість цих взаємин в житті людини, про зв'язок між поколіннями.

Отже, за сюжетом Влад Артем’єв (Олександр Кобзар) виріс на березі Азовського моря, але дуже давно не відвідував рідний дім. Нарешті, приїжджає, щоби поспілкуватися з батьком після майже 25-річного мовчання. І вже по приїзді довідується, що батько помер. Чому ж найрідніші чоловіки мовчали так довго?

У головних ролях: Олександр Кобзар, Богдан Бенюк, Ксенія Баша, Сергій Сміян, Андрій Мостренко, Прохор Кобзар, Надія Ященко, Володимир Беляєв

"Хто у тебе в ліжку?"

У кінотеатрах з 27 липня

Коли йдеться про французьке кіно, то оминути його увагою неможливо. Зазвичай, витончене, самобутнє та емоційне, з цікавими історіями, воно практично не залишає байдужими. А коли мова ще й про комедію, яку в цьому випадку характеризують як легку та радісну, то це саме те, що треба. Хоча вона на тему, яка часто змушує людей жахатися. Адже ця стрічка, як її анонсують, висміює незручності, пов’язані зі зміною статі. Але робить це легко та обережно. Сценарій писали спільно Гі Лоран та Ізабель Лазар із міста Монтрей. У цьому ж місті й проходили зйомки. Режисер Трістан Сегела запросив до участі консультанта з трансгендерної ідентичності, а також кількох акторів-трансгендерів. І як стверджують творці фільму, попри комедійний жанр, тему постаралися висвітлити максимально правдиво.

Отже, мер невеличкого містечка на півночі Франції Жан Леруа (Фабріс Лукіні) планує балотуватися на наступний термін. Консервативний і стриманий, він хвилюється напередодні передвиборчої кампанії. Едіт (Катрін Фро) живе з ним вже 40 років і вони мають трьох дорослих дітей. Увесь цей час жінку дещо гнітить і нарешті вона наважилася поділитися цим зі своїм чоловіком. Річ у тім, що Едіт завжди почувала себе чоловіком. Вона мала достатньо часу, щоб все обміркувати та нарешті наважилася на трансгендерний перехід. Добре що хоч погодилася зачекати та оголосити про це після виборів.

У головних ролях: Фабріс Лукіні, Катрін Фро, Філіпп Катрін, Віктор Артус Соларо

"Пекельна хоругва або Різдво козацьке"

На Netflix з 26 липня

Український художній фільм-казка 2019 року режисера Михайла Кострова, що від середи з'явився на популярній платформі Netflix. Його, звісна річ, більшість українців уже бачила, бо український казкар Сашко Лірник вміє тримати увагу. А саме на його казці "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги й козацький рід" базується сценарій фільму. Однак оскільки творці стрічки зосередили увагу на українських фольклорних традиціях та звитягах українського козацтва, а ще наповнили стрічку гумором (а це саме те, що лікар приписав для підняття настрою всієї родини) дивімося ще раз, усміхаймося і тримаймо стрій!

У ролях: Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Олександр Пожарський, Діна Розовлян, Арам Арзуманян, Володимир Задніпровський та інші

"Відьмак" (2 частина 3 сезону)

На Netfliх з 27 липня

Третій сезон одного з найочікуваніших у 2023 році фентезі за мотивами однойменної серії пригодницьких книжок польського фантаста Анджея Сапковського отримав цими днями обіцяне завершення. Нагадаємо, що дія серіалу відбувається у вигаданому світі, схожому на Східну Європу пізнього Середньовіччя. Головні герої — відьмак (бродячий мисливець на чудовиськ) Геральт з Рівії, його кохана, чарівниця Йеннефер з Венгерберга, і його прийомна дочка — принцеса Цірі. Життя цих героїв тісно пов'язане з політичними інтригами та з війнами між коаліцією північних королівств (а саме на їхній території розгортається основна дія) та південною імперією Нільфгаард.

На відміну від попередніх, третій сезон "Відьмака" поділили на дві частини. Вихід 1-ї частини відбувся 29 червня цього року, друга вийшла ось зараз. Британський актор Генрі Кавілл, який зіграв роль відьмака, попередив і творців серіалу і своїх шанувальників, що після 3 сезону йде з цього проєкту. Причина - банальне управління часом: зйомки серіалу тривали в різних куточках Європи та з'їдали море часу, не даючи акторові жодних можливостей своєчасно братися за інші пропозиції. Утім серіал не зупиниться: у 4 сезоні в образ відьмака перевтілиться австралійський актор Ліам Гемсворт.

Але це буде в майбутньому. А наразі Геральт із Рівії, мутант, найманий мисливець на монстрів, вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ.

У ролях: Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрея Аллан

"Добрі передвісники" (2 сезон)

На Amazon Prime Video 28 липня (2 сезон)

Відколи вийшов перший сезон хітового комедійного серіалу "Добрих передвісників", базованих на фентезійному романі Террі Пратчетта та Ніла Ґеймана (а це 2019 рік) чимало змінилося. Фахівці стверджують, що такий проміжок часу між сезонами часто для серіалу може стати смертельним. Але не в цьому випадку. Бо є те, що є неймовірно яскравим і в другому сезоні - своєрідна хімія між головними персонажами, яких блискуче втілили Девід Теннант та Майкл Шин.

Отож після того, як ангел Азирафаїл та демон Кроулі рятували світ від апокаліпсиса, вони живуть звичайним людським життям серед смертних. Однак одного разу до них приходить неочікуваний гість. Герої постануть перед необхідністю розгадати таємницю, яка знову підведе їх до потреби рятувати світ.

У головних ролях: Девід Теннант, Майкл Шин, Меггі Сервіс, Ніна Сосанья, Міранда Річардсон.