Відновлення енергосистеми: Швеція погодила пакет допомоги Україні
Уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät («Шведські електромережі») передати Україні обладнання, що необхідне для відновлення енергосистеми після російських обстрілів
Про це повідомили у шведському уряді.
"Svenska kraftnät визначили матеріали, які вони могли б передати в Україну, які є корисними для тамтешнього енергопостачання. Зараз уряд вирішив, що матеріал можна передати", - йдеться в повідомленні.
Міністерка енергетики та промисловості Ебба Буш наголосила, що в минулому шведський уряд уже надавав Києву пакет підтримки, який мав зміцнити протиповітряну оборону України для захисту від нападів зокрема на енергооб'єкти, а підтримка Svenska kraftnät має сприяти реконструкції пошкодженої енергосистеми.
В уряді зазначили, що компанія, перш ніж направити їм запит, з'ясувала, що має обладнання, яке може бути передане і може стати в пригоді в Україні. Компанія виявила у своїх запасах матеріали, від яких можна відмовитися, не нашкодивши енергосистемі Швеції.
Зараз Svenska Kraftnät веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.
- Нагадаємо, 19 січня уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90.
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