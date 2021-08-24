Відновлення роботи ТКГ: 26 серпня відбудеться засідання на рівні глав делегацій

Про це у Facebook повідомила пресслужба Української делегації ТКГ.



Згідно з повідомленням, робота ТКГ буде відновлена з 25 серпня після нетривалої перерви. Зустрічі заплановані у форматі відеоконференцій. Так, 25 серпня відбудеться засідання у підгрупах, а 26 серпня - загальне засідання на рівні глав делегацій.



Порядок денний засідання ТКГ передбачає імплементацію Мінських угод і підсумків Паризького саміту; забезпечення дотримання режиму припинення вогню та оновлення плану розмінування у зоні конфлікту; політичні аспекти у зв'язку із імплементацією Мінських угод; відновлення роботи Контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) і відкриття нових у н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ до міжнародних організацій на окупованих територіях; економічні аспекти відновлення зв'язків через лінію дотику, тощо.

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