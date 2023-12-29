Відома американська оглядачка розкритикувала нову стрічку Бредлі Купера "Маестро"
Телеведуча та колишня оглядачка View Меган Маккейн заявила, що розчарована фільмом Бредлі Купера "Маестро", якому пророкують премію "Оскар"
Про це пише New York Post.
Телеведуча та колишня оглядачка View Меган Маккейн розкритикувала біографічний фільм про диригента і композитора Леонарда Бернштейна "Маестро", зрежисований Бредлі Купером за сценарієм, який він написав у співавторстві з Джошем Сингером. Вона засудила "оскарівський шум" навколо стрічки, написавши: "Подивилася "Маестро" вчора ввечері й ледве змогла подужати його".
Маккейн продовжила, що фільм, продюсерами якого стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг і Тодд Філліпс, а також сам Купер, змарнував її час.
"Я засмучена тим, що витратила ту дрібку вільного часу, який у мене був уночі (з двома маленькими дітьми), на перегляд цього", - зазначила вона.
Вона відзначила й те, що фільму пророкують "Оскар".
"Чому стільки фільмів "Оскара" викликають подібне розчарування? Для кого ці фільми?" — додала оглядачка.
Попри те, що номінації на "Оскар" ще не оголошено, "Маестро" вже отримав численні відгуки.
Драма розповідає про зростання славетного композитора, роль якого виконав Купер, і стосунки з його дружиною Феліцією Монтеалегре (Кері Малліган).
Що відомо про композитора
Леонард Бернстайн, син українських емігрантів з Рівного, народився в Нью-Йорку і з дитинства мріяв про кар’єру піаніста. Він досяг успіху як один із найвизначніших диригентів світу. Він співпрацював з Марією Каллас у Ла Скала, створив кілька музичних творів, написав книжки про музику й отримав багато нагород.
Напередодні виходу фільм зазнав критики. Люди обурились через накладний ніс Купера і назвали його стереотипним і образливим зображенням єврея.
Родина Бернштейна заступилася за режисера. Родичі заявили, що Купер долучав трьох дітей композитора, коли знімав свій фільм про батька: "Ми були зворушені до глибини душі, побачивши глибину його відданості, його люблячі обійми музики нашого батька і чисту щиру радість, яку він привніс у своє дослідження".
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