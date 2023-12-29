Відома американська оглядачка розкритикувала нову стрічку Бредлі Купера "Маестро"

Про це пише New York Post.

Телеведуча та колишня оглядачка View Меган Маккейн розкритикувала біографічний фільм про диригента і композитора Леонарда Бернштейна "Маестро", зрежисований Бредлі Купером за сценарієм, який він написав у співавторстві з Джошем Сингером. Вона засудила "оскарівський шум" навколо стрічки, написавши: "Подивилася "Маестро" вчора ввечері й ледве змогла подужати його".

Маккейн продовжила, що фільм, продюсерами якого стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг і Тодд Філліпс, а також сам Купер, змарнував її час.

"Я засмучена тим, що витратила ту дрібку вільного часу, який у мене був уночі (з двома маленькими дітьми), на перегляд цього", - зазначила вона.

Вона відзначила й те, що фільму пророкують "Оскар".

"Чому стільки фільмів "Оскара" викликають подібне розчарування? Для кого ці фільми?" — додала оглядачка.

Попри те, що номінації на "Оскар" ще не оголошено, "Маестро" вже отримав численні відгуки.

Драма розповідає про зростання славетного композитора, роль якого виконав Купер, і стосунки з його дружиною Феліцією Монтеалегре (Кері Малліган).

Що відомо про композитора

Леонард Бернстайн, син українських емігрантів з Рівного, народився в Нью-Йорку і з дитинства мріяв про кар’єру піаніста. Він досяг успіху як один із найвизначніших диригентів світу. Він співпрацював з Марією Каллас у Ла Скала, створив кілька музичних творів, написав книжки про музику й отримав багато нагород.

Напередодні виходу фільм зазнав критики. Люди обурились через накладний ніс Купера і назвали його стереотипним і образливим зображенням єврея.

Родина Бернштейна заступилася за режисера. Родичі заявили, що Купер долучав трьох дітей композитора, коли знімав свій фільм про батька: "Ми були зворушені до глибини душі, побачивши глибину його відданості, його люблячі обійми музики нашого батька і чисту щиру радість, яку він привніс у своє дослідження".