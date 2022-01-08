Відомого російського актора не пустили до України на зйомки
Прикордонники не пустили до України російського актора В'ячеслава Чепурченка, який незаконно відвідував тимчасово окупований РФ Крим
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Зазначається, що 34-річний громадянин РФ прибув 7 січня в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.
Прикордонники встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, де приймав участь у зйомках російського серіалу "Гурзуф".
В ході бесіди актор заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові та зазначив, що прямував в Україну на зйомки. Прикордонники його до України не пропустили. Громадянин РФ отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.
За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка.
- Нагадаємо, 11 грудня 2021 року російській співачці Mary Gu заборонили в'їзд до України за незаконне відвідування окупованого РФ Криму.
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