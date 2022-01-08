Відомого російського актора не пустили до України на зйомки

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що 34-річний громадянин РФ прибув 7 січня в Бориспіль авіарейсом зі Стамбула.

Прикордонники встановили, що росіянин, який є актором театру і кіно, порушував порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, де приймав участь у зйомках російського серіалу "Гурзуф".

В ході бесіди актор заперечував перебування на тимчасово окупованому півострові та зазначив, що прямував в Україну на зйомки. Прикордонники його до України не пропустили. Громадянин РФ отримав заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Чоловік повернеться назад зворотним рейсом.

За даними ЗМІ, мова йде про російського актора В’ячеслава Чепурченка.

