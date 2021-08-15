Відпочинок у Єгипті подорожчає
Відкриття Єгипту для туристів з Росії та впровадження офіційним Каїром держрегулювання цін на проживання в чотирьох- й п'ятизіркових готелях збільшать ціни на відпочинок для українців
Про це в етері одного українських телеканалів заявив віцепрезидент Асоціації туристичних агентств Максим Дереза, передає Еспресо.TV.
"Думаю, ці два чинники - адміністративне регулювання ціни плюс повернення російського туриста на єгипетські курорти - збільшить вартість продукту.
Але все одно будуть гарячі пропозиції, тому що єгипетський напрямок - це чартерний напрямок. Протягом сезону є провальні дати, і на них завжди з'являються гарячі пропозиції. Якщо люди хочуть заощадити, вони можуть полетіти в момент спаду цін", - сказав він.
Експерт зазначив, що підтримує зростання цін на відпочинок у Єгипті, "тому що в останні роки у них постійна криза на туристичному ринку, готелі знижують вартість насамперед за рахунок якості послуг, тому йде багато скарг туристів на харчування, напої, сервіс тощо".
- Нагадаємо, Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами, яке було перервано з листопада 2015 року через авіакатрострофу російського лайнера над Синайським півостровом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.85
-
EUR
Купівля 31.2Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе