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Відпочинок у Єгипті подорожчає

15 серпня, 2021 неділя
14:40
Економіка

Відкриття Єгипту для туристів з Росії та впровадження офіційним Каїром держрегулювання цін на проживання в чотирьох- й п'ятизіркових готелях збільшать ціни на відпочинок для українців

Про це в етері одного українських телеканалів заявив віцепрезидент Асоціації туристичних агентств Максим Дереза, передає Еспресо.TV.

"Думаю, ці два чинники - адміністративне регулювання ціни плюс повернення російського туриста на єгипетські курорти - збільшить вартість продукту.

Але все одно будуть гарячі пропозиції, тому що єгипетський напрямок - це чартерний напрямок. Протягом сезону є провальні дати, і на них завжди з'являються гарячі пропозиції. Якщо люди хочуть заощадити, вони можуть полетіти в момент спаду цін", - сказав він.

Експерт зазначив, що підтримує зростання цін на відпочинок у Єгипті, "тому що в останні роки у них постійна криза на туристичному ринку, готелі знижують вартість насамперед за рахунок якості послуг, тому йде багато скарг туристів на харчування, напої, сервіс тощо".

  • Нагадаємо, Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами, яке було перервано з листопада 2015 року через авіакатрострофу російського лайнера над Синайським півостровом.
 

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