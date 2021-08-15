Відпочинок у Єгипті подорожчає

Про це в етері одного українських телеканалів заявив віцепрезидент Асоціації туристичних агентств Максим Дереза, передає Еспресо.TV.



"Думаю, ці два чинники - адміністративне регулювання ціни плюс повернення російського туриста на єгипетські курорти - збільшить вартість продукту.



Але все одно будуть гарячі пропозиції, тому що єгипетський напрямок - це чартерний напрямок. Протягом сезону є провальні дати, і на них завжди з'являються гарячі пропозиції. Якщо люди хочуть заощадити, вони можуть полетіти в момент спаду цін", - сказав він.



Експерт зазначив, що підтримує зростання цін на відпочинок у Єгипті, "тому що в останні роки у них постійна криза на туристичному ринку, готелі знижують вартість насамперед за рахунок якості послуг, тому йде багато скарг туристів на харчування, напої, сервіс тощо".

Нагадаємо, Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами, яке було перервано з листопада 2015 року через авіакатрострофу російського лайнера над Синайським півостровом.