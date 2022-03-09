"Відповідь буде швидкою, як належить у воєнний час": Зеленський попередив політиків, які "шукають ниточки в Росію" або розколюють Україну

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Ми отримуємо сигнали про те, що дехто в Україні вирішив, що може не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось своє особисте, за власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ниточки в Росію, а деякі інші знову працюють на розкол всупереч єдності. Я хочу сказати тільки одне і один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію на загрози Україні. Він заявив, що Польща готова надати Україні бойові літаки, але залишилося вирішити технічні питання.