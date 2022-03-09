"Це не пінг-понг, це про людські життя, не перекидайте відповідальність": Зеленський закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі
Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію на загрози Україні. Він заявив, що Польща готова надати Україні бойові літаки, але залишилося вирішити технічні питання.
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також підтверджуємо, що домовленості американської сторони з Польщею досягнуто. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі начебто необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. То коли буде рішення? Слухайте: у нас війна! Адже це не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це якнайшвидше", – закликав Зеленський.
- Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літака.
- Водночас США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині польські винищувачі МіГ-29 для підтримки України за умови надання Польщі літаків на заміну.
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