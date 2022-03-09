"Це не пінг-понг, це про людські життя, не перекидайте відповідальність": Зеленський закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також підтверджуємо, що домовленості американської сторони з Польщею досягнуто. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі начебто необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. То коли буде рішення? Слухайте: у нас війна! Адже це не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це якнайшвидше", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літака.

Водночас США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині польські винищувачі МіГ-29 для підтримки України за умови надання Польщі літаків на заміну.



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