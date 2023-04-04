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Відповідальність за вбивство пропагандиста Татарського взяла на себе організація, яка підірвала Дугіну

4 квітня, 2023 вiвторок
21:52
війна з Росією Владлен Татарський

Національна республіканська армія взяла на себе відповідальність за вбивство воєнкора і пропагандиста Татарського, вони ж повідомляли про організацію замаху на Дугіну

Заяву організації поширив колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Російський опозиціонер повідомляє, що отримав заяву від представників Національної Республіканської Армії (НРА), які оголошують про свою причетність до ліквідації Владлена Татарського.

"Ми організували та здійснили акцію 2 квітня 2023 року проти групи Z-активістів та особисто проти відомого палія та пропагандиста війни, військового злочинця Максима Фоміна, відомого як Владлен Татарський. Ця акція підготовлена і здійснена нами автономно, і ми не маємо зв'язку та не отримували допомоги від жодних іноземних структур і тим більше спецслужб", - йдеться у заяві.

За словами представників НРА, акція була здійснена в клубі, що належить одному з найвідоміших російських бандитів та злочинців Євгену Пригожину."Внаслідок акції клуб припинить свою роботу. Ми задоволені цим".

"Здійснена нами акція не була спрямована проти мирних громадян, і всі постраждалі входять до активних прихильників війни, які виправдовують військові злочини путінського режиму в Україні", - зазначено у повідомленні.

Члени НГРА додають, що російські силовики діють у традиційному для себе стилі – звинувачують та хапають тих, до кого можуть дотягнутися, незалежно від причетності:

"Дар'я Трепова, відома постать у лівому та феміністському русі – герой. У той час, коли багато "опозиціонерів" писали пости у фейсбуці та світили ліхтариками, вона боролася, ходила на акції та ризикувала своєю свободою, беручи участь у всіх опозиційних рухах, які тепер від неї відмовляються. Ми просимо російських правозахисників надати допомогу Дар'ї Треповій та іншим безневинним людям, які потрапляють у лапи путінських опричників. Також ми закликаємо російських опозиціонерів не спекулювати на цій темі, виступаючи помічниками слідства, та з розумінням поставитися до її статусу заручника системи".

Також вони закликають жителів Росії "наслідувати наш приклад і надавати всі види опору злочинному російському режиму аж до його повного знищення. Злочинці не почуватимуться у безпеці на російській землі! Росія буде вільною!"

Водночас сьогодні, 4 квітня, відбувся суд над Дарією Треповою, яку вручила Татарському скульптуру з вибухівкою і яку згодом затримали. Їй призначили два місяці арешту.

  • Вперше про існування такої структури Пономарьов розповів у серпні 2022 року. За словами ексдепутат, вона стоїть за вбивством Дугіної. До його повідомлення організація ніде не згадувалась.
  • Нагадаємо, у неділю, 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух на "творчому вечорі" пропагандиста Владлена Татарського, 32 людини постраждали.
Кримінал
Росія
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