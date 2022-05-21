Відповідати за відбудову Харкова можуть кілька країн, - Терехов

Про це він розповів у інтерв'ю ZN.ua.

Терехов зазначив, що координує це питання з Офісом президента.

"Є серйозні напрацювання в цьому питанні, у Харкова в шефах (кураторами відбудови, - ред.) може бути навіть не одна країна, бо потрібно зосередити величезний фінансовий ресурс. Ми не можемо говорити про рівнозначні втрати інфраструктури в усіх містах, котрі постраждали від ворожих обстрілів", - сказав міський голова.

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Він додав, що у місті понад 100 зруйнованих шкіл, 69 дитячих садочків, лікарні, пологові будинки, житловий фонд, підстанції, транспорт, дороги.

"Це все глобальні речі. Попри всю мою повагу до Львова, який зараз є волонтерським хабом, руйнування наших двох міст просто не співмірні", - підсумував він.