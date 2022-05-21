Відповідати за відбудову Харкова можуть кілька країн, - Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що кураторами відбудови міста можуть бути кілька країн
Про це він розповів у інтерв'ю ZN.ua.
Терехов зазначив, що координує це питання з Офісом президента.
"Є серйозні напрацювання в цьому питанні, у Харкова в шефах (кураторами відбудови, - ред.) може бути навіть не одна країна, бо потрібно зосередити величезний фінансовий ресурс. Ми не можемо говорити про рівнозначні втрати інфраструктури в усіх містах, котрі постраждали від ворожих обстрілів", - сказав міський голова.
Читайте також: Трюдо приїхав в Ірпінь. Обіцяє допомогти з відбудовою
Він додав, що у місті понад 100 зруйнованих шкіл, 69 дитячих садочків, лікарні, пологові будинки, житловий фонд, підстанції, транспорт, дороги.
"Це все глобальні речі. Попри всю мою повагу до Львова, який зараз є волонтерським хабом, руйнування наших двох міст просто не співмірні", - підсумував він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.24
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.9
- Актуальне
- Важливе