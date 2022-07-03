Відправити білоруську армію в Україну - це самогубство для Лукашенка, - журналіст Сєраковський
Польський журналіст Славомір Сєраковський переконаний, що для самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка є самогубством залучення білоруського війська на боці Росії у війні з Україною
Журналіст висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Путін і Лукашенко - то два боягузи, які зрештою ненавидять один одного. Тому Лукашенко впирається буквально ногами, бо для нього це просто самогубство: відправити білоруську армію, яка одразу ж дістане по зубах від України. Або ж навчиться, як воювати, і повернеться до Білорусі - а то вже велика загроза для Лукашенка", - зазначив Сєраковський.
Польський журналіст висловив захоплення тими білорусами, які воюють на боці України проти росіян.
"Я захоплююсь білоруськими батальйонами, які воюють в Україні, знаю, що вони дуже ефективні. Що більше, знаю, що білоруси хочуть долучитись до нашої акції - збору коштів на "байрактар" для ЗСУ, власне для того, щоб показати, що вони на боці України, а не на боці Лукашенка", - зауважив Славомір Сєраковський.
- 2 липня російський опозиціонер, гросмейстер Гаррі Каспаров заявив, що Білорусь нападе Україну: "рахунок пішов на дні".
- 3 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України правда на боці агресора.
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