Журналіст висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Путін і Лукашенко - то два боягузи, які зрештою ненавидять один одного. Тому Лукашенко впирається буквально ногами, бо для нього це просто самогубство: відправити білоруську армію, яка одразу ж дістане по зубах від України. Або ж навчиться, як воювати, і повернеться до Білорусі - а то вже велика загроза для Лукашенка", - зазначив Сєраковський.

Польський журналіст висловив захоплення тими білорусами, які воюють на боці України проти росіян.

"Я захоплююсь білоруськими батальйонами, які воюють в Україні, знаю, що вони дуже ефективні. Що більше, знаю, що білоруси хочуть долучитись до нашої акції - збору коштів на "байрактар" для ЗСУ, власне для того, щоб показати, що вони на боці України, а не на боці Лукашенка", - зауважив Славомір Сєраковський.

2 липня російський опозиціонер, гросмейстер Гаррі Каспаров заявив, що Білорусь нападе Україну: "рахунок пішов на дні".

3 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у розв'язаній Росією війні проти України правда на боці агресора.

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