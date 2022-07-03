Ми теж хочемо дати копняка росіянам, - польський журналіст Сєраковський про збір коштів на "байрактар" для ЗСУ
Польський журналіст Славомір Сєраковський, який розпочав збір коштів на безпілотник "байрактар" для ЗСУ заявив, що поляки також хочуть дати копняка росіянам
Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
Bayraktar вже став символом цієї війни. То не проблема, що ми наслідуємо литовців, бо литовці поводяться фантастично, охоче з них візьмемо приклад. І теж хочемо дати копняка Кремлю. Ми не хочемо бути лише гуманітарною допомогою, хочемо зробити якнайбільше для вашого захисту, для вашої армії, яка сьогодні просто вражає світ. Це є причиною", - зазначив Сєраковський.
Польський журналіст додав, що поляки й українці поряд, адже всі ми обороняємо свою незалежність.
"Україна наклала моральні зобов’язання на весь цивілізований Західний світ. І я хочу зробити свій внесок. Ви боретесь не тільки за себе, ви боретесь за нас. Сьогодні поляки поруч з українцями, адже ми так само як і ви обороняємо свою незалежність, свою свободу", - зауважив Славомір Сєраковський.
- 28 червня польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ.
- Раніше українці на заклик шоумена і волонтера Сергія Притули за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".
- Виробник заявив, що віддасть безкоштовно дрони , на які українці збирали кошти.
- Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари". За добу надійшло понад 300 млн на дві "пташки"
- У травні на байрактар для ЗСУ зібрали €5 млн жителі Литви. Після цього виробник безкоштовно віддав безпілотник, на який зібрали гроші литовці
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