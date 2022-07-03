Журналіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

Bayraktar вже став символом цієї війни. То не проблема, що ми наслідуємо литовців, бо литовці поводяться фантастично, охоче з них візьмемо приклад. І теж хочемо дати копняка Кремлю. Ми не хочемо бути лише гуманітарною допомогою, хочемо зробити якнайбільше для вашого захисту, для вашої армії, яка сьогодні просто вражає світ. Це є причиною", - зазначив Сєраковський.

Польський журналіст додав, що поляки й українці поряд, адже всі ми обороняємо свою незалежність.

"Україна наклала моральні зобов’язання на весь цивілізований Західний світ. І я хочу зробити свій внесок. Ви боретесь не тільки за себе, ви боретесь за нас. Сьогодні поляки поруч з українцями, адже ми так само як і ви обороняємо свою незалежність, свою свободу", - зауважив Славомір Сєраковський.

28 червня польський журналіст Славомір Сераковський оголосив збір коштів на бойовий безпілотник Bayraktar TB2 для ЗСУ.

Раніше українці на заклик шоумена і волонтера Сергія Притули за три дні зібрали кошти на 4 "байрактари".

Виробник заявив, що віддасть безкоштовно дрони , на які українці збирали кошти.

Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три "байрактари". За добу надійшло понад 300 млн на дві "пташки"

У травні на байрактар для ЗСУ зібрали €5 млн жителі Литви. Після цього виробник безкоштовно віддав безпілотник, на який зібрали гроші литовці

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