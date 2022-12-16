Про це інформує Служба безпеки України.



"Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. До організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків", - пише пресслужба.



Повідомляється, що зловмисниця пропонувала чоловікам призовного віку виїхати за кордон, прикриваючись роботою на іноземних торгових суднах під підробленими документами про непридатність до служби. За це просила від 7 до 8 тис. доларів. Сума залежала від обставин і терміновості.

"Для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини та отримував від них гроші за втечу за кордон", - роз‘яснюють в СБУ.



Також співучасником є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про стан здоров’я покупців. Готовий пакет "документів" той отримували від кур’єра. Спілкувалося угрупування через анонімні месенджери.



СБУ задокументували одержання майже 8 тис. доларів. Організаторку угруповання, її батька та керівника морського навчального центру затримали.



Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютер і документацію із доказами та готівку.



Зловмисників підозрюють у ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.



Невдовзі їм оголосять підозри та міри запобіжного заходу.



Триває досудове розслідування.

За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 465 тисяч осіб та 132 тисячі транспортних засобів.