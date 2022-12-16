Відправляли за $8 тис., як моряків: в Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон
СБУ викрила керівницю громадського об‘єднання, її батька та голову навчального центру, які підробляли документи ухилянтів та відправляли за кордон за $8 тис., як моряків
Про це інформує Служба безпеки України.
"Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. До організації нелегального трафіку причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків", - пише пресслужба.
Повідомляється, що зловмисниця пропонувала чоловікам призовного віку виїхати за кордон, прикриваючись роботою на іноземних торгових суднах під підробленими документами про непридатність до служби. За це просила від 7 до 8 тис. доларів. Сума залежала від обставин і терміновості.
"Для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини та отримував від них гроші за втечу за кордон", - роз‘яснюють в СБУ.
Також співучасником є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про стан здоров’я покупців. Готовий пакет "документів" той отримували від кур’єра. Спілкувалося угрупування через анонімні месенджери.
СБУ задокументували одержання майже 8 тис. доларів. Організаторку угруповання, її батька та керівника морського навчального центру затримали.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютер і документацію із доказами та готівку.
Зловмисників підозрюють у ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Невдовзі їм оголосять підозри та міри запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
- За минулий тиждень західні кордони України з ЄС та Молдовою (на Буковині) перетнули 465 тисяч осіб та 132 тисячі транспортних засобів.
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