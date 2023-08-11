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Відшукати …" золото Песиголовця": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
11 серпня, 2023 п'ятниця
18:26
Культура

Від першої в історії українського кінематографу екранізації коміксу до провокативної драми на основі реальних подій, що назавжди змінили життя їх учасників

Якщо шукаєте рятунку від серпневої спеки чи дощу перед екраном, то традиційна добірка фільмів на вихідні від "Еспресо" для вас

"Максим Оса: золото Песиголовця"

У кінотеатрах з 10 серпня

Максим Оса

Мова про першу в історії українського кінематографа екранізацію коміксу. Властиво, йдеться про український детективний фільм за мотивами графічного роману Ігоря Баранька "Максим Оса", який зняв режисер Мирослав Латик. 

Про екранізацію коміксу автора, якого одночасно вважають українським, французьким та американським, ішлося, починаючи від 2012 року. Проєкт неодноразово брав участь у пітчингах Держкіно задля отримання фінансування. Однак попри перемогу в одному з відборів, знімати почали тільки наприкінці 2019 року у лісах на Київщині, а також у кам’янець-подільському замку. Сьогодні частина команди фільму служить у лавах ЗСУ. Відтак всі кошти з показу фільму (зокрема у "Планеті кіно" у Львові) підуть на виробництво дронів "ОСА".

Отже, 1636 рік. Польський король — аби запобігти повстанню — сплачує данину козакам. Однак золото вкрадене, а на Максима Осу покладено зобов'язання віднайти втрачені скарби. Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем. А про долю золота та його власника замовчує навіть писар, який веде цю оповідь.

У ролях: Василь Кухарський, Ольга Макеєва, Володимир Ющенко, Володимир Гурін, Сергій Деньга, Альбіна Корж, Анастасія Михальчук.

"Ґран Туризмо"

У кінотеатрах з 10 серпня

Ґран Туризмо

Ця пригодницька драма, яку зняв режисер Ніл Бломкамп, ґрунтується на реальних подіях. Янн Марденборо став третім та наймолодшим переможцем Академії GT, перемігши 90 000 учасників. Тренування геймерів, які могли б стати професійними автогонщиками відбувалося в рамках телепередачі, що транслювалася з 2008 по 2016 рік. Сьогодні Янн - діючий британський професійний гонщик. Ідея зняти про нього фільм виникла ще у 2013, однак роботу почали тільки наприкінці 2022 року. 

Отже, якось Денні Муру спало на думку допомогти геймерам, які грають у стимулятори перегонів, стати справжніми автогонщиками. Відбір тривав у багато етапів. Зрештою, Янн Марденборо найкраще здолав усі етапи підготовки. Про те, що справжні заїзди дуже відрізняються від сидіння перед монітором, хлопець знав. Йому ні на мить не давали про це забути усі причетні до перегонів. Однак лише день заїзду з професійними пілотами показав, чого Янн вартий.

Фільм уже здобув теплі відгуки критиків.

У головних ролях: Орландо Блум, Девід Гарбор, Арчі Мадекве, Джимон Гонсу

"Місія Стоун"

На Netflіх з 11 серпня

Місія Стоун

Цю гостросюжетну стрічку зняв британець Том Гарпер. Як розповідав попередньо, для нього важливо було зняти фільм про героя (у його випадку героїню) на кшталт Бонда, однак для якого глибока турбота та співчуття до людей — одні з найосновніших понять.. 

Агентка загадкової миротворчої організації повинна якнайшвидше зупинити хакерку, яка намагається викрасти її найціннішу й найнебезпечнішу зброю. Рейчел Стоун — єдина агентка світової миротворчої організації, що стоїть на заваді загрозам її найважливішому (і найнебезпечнішому) ресурсу під кодовою назвою "Серце"

У ролях: Ґаль Ґадот, Джеймі Дорнан, Алія Бхатт.

"Таблетка від болю"

На Netflix з 10 серпня (серіал, 1 сезон)

Таблетка від болю

Провокативна драма на основі реальних подій, що мали місце у США на початку 2000-х, коли фармацевтична компанія Purdue Pharma приховала інформацію, наскільки сильне звикання викликає знеболювальний препарат "Оксикодон" і чим він загрожує. Інакше кажучи, мова про вигадану версію реальних подій, що досліджує причини й наслідки опіоїдної епідемії у США. Серіал присвячений винуватцям, жертвам і шукачам правди, життя яких назавжди змінило винайдення напівсинтетичного лікарського засобу, що належить до групи опіоїдних анальгетиків.

У ролях: Метью Бродерік, Узо Адуба, Тейлор Кітч, Діна Шихабі та інші.

 

"Побачення на Венері"

У кінотеатрах з 10 серпня

Побачення на Венері

Цю мелодраму зняв іспанський режисер Хоакін Льямас, збагативши її реальними місцевими краєвидами, від яких подекуди дух захоплює. Отож романтична історія, яка не тільки про почуття, а й про певні філософські речі, набуває особливої привабливості. 

За сюжетом дівчина Міа звикла не думати про свою хворобу і намагається прожити час, що їй залишився, у гарному настрої. Здається, ніщо не може її засмутити або ж змусити всидіти на одному місці. Оскільки Міа завжди мріяла знайти свою біологічну матір, то починає планувати подорож до Іспанії, аби пройтися за укладеним нею списком адрес, де може жити і її справжня мама.. Не маючи особливих сподівань, Міа запрошує разом із нею у подорож знайомого хлопця Кайла. Останнім часом хлопця гризе сумління за його вчинок, який сильно нашкодив іншим людям. Але він погоджується.

У ролях: Вірджинія Гарднер, Алекс Айоно, Роб Естес, Ізабель Серрано, Бернард Баллен та ін…

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