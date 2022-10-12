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"Відсіч буде надана": у МВС розповіли, які заходи оборони застосували на кордоні з Білоруссю

12 жовтня, 2022 середа
17:23
війна з Росією Кордон з БІлоруссю

Заступник очільника МВС наголосив, що характер дій зведених сил - оборонний. Водночас Україна нарощує свої спроможності

Про це під час брифінгу у Military Media Center розповів заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, передають у МВС.

Він зазначив, що на минулому тижні було проінспектовано кордон із Республікою Білорусь, протяжність якого понад 1000 кілометрів.

"Завдання, які ми вирішували - це вивчення ситуації безпосередньо на місцях і з’ясування потреб зведених сил, які розташовані на цій ділянці та забезпечують виконання завдань з оборони нашої держави. До складу зведених сил залучені підрозділи системи МВС, це й Державна прикордонна служба, і Національна гвардія, і Національна поліція. Ми працювали у всіх прикордонних регіонах, це й Чернігівська, Київська, Житомирська, Вінницька та Волинська області. Працювали по всій ділянці", - сказав Ігор Бондаренко.  

Заступник очільника МВС наголосив, що характер дій зведених сил - оборонний. Водночас Україна нарощує свої спроможності, оскільки вже в цьому році маємо вкрай негативний досвід порушення будь-якої логіки добросусідських відносин і мали факти наземного вторгнення.

"Ми мали факти наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда, використання його інфраструктури для здійснення агресії щодо нашої держави, використання авіаційної компоненти, здійснення ракетних обстрілів нашої території. Інакше ми реагувати не можемо. Загрози очевидні, тож ми діємо відповідно до Конституції та боронимо кордони нашої держави. Наші дії виключно оборонного характеру. Відбувається постійне нарощування наших сил. Ми нарощуємо наші спроможності дати відсіч у разі спроб продовження агресії", - сказав Ігор Бондаренко.

Він також зазначив, що мінування шляхів поблизу з кордоном Республіки Білорусь - це дії оборонного характеру.  

"Ми це робимо, для того, щоби ворог розумів — відсіч буде надана, ми до цього готові. Робота була розпочата з червня, і ми оцінюємо її, як збільшення спроможностей по експоненті", - резюмував Ігор Бондаренко.

  • Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні України й Білорусі місію міжнародних спостерігачів
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