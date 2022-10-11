Про це Зеленський сказав під час виступу на відеоконференції лідерів Групи семи та України.

Зеленський нагадав, що Росія використовує територію Білорусі для ударів по Україні, а останніми днями намагається прямо втягнути Білорусь у війну, розігруючи провокацію з тим, що Україна нібито готує удар по цій країні.

"Опосередковано – вже вона втягнула їх. А прагне – втягнути безпосередньо. Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення", – сказав Зеленський.

Відтак він запропонував розмістити на кордоні України й Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації.

"Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні Групи семи підтримати цю нашу ініціативу", – додав президент України.

Під час звернення Зеленський розповів, що, за даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2,4 тис. безпілотників-камікадзе "Шахід"

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